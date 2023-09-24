Tam 12 bin fidan dikmişti... Yangın ormanı da öldürdü, onu da

DHA'nın haberine göre Olay, ilçenin Kayadibi köyündeki ormanda sabah saatlerinde meydana geldi. Köyün Bayraklıtepe bölgesinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otların kuru olması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alarak söndürülen yangında Ömer Bulut’un da cansız bedenine ulaşıldı. Bulut’un cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.