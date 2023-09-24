Tam 12 bin fidan dikmişti... Yangın ormanı da öldürdü, onu da
Gümüşhane'de çıkan orman yangınında 78 yaşında bir kişininde hayatını kaybettiği açıklanırken, yangında hayatını kaybeden kişinin yangın çıkan noktaya kendi elleriyle 12 bin adet çam fidanı diktiği ortaya çıktı.
Gümüşhane'de Köse ilçesinde küçük yaşlarda kurduğu orman hayali için 12 bin çam fidanını toprakla buluşturan Ömer Bulut (78), ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti. Kayadibi köyü muhtarı Adem Alkan, “Köyümüz yasta, önemli bir değerini kaybetti. Tüm emeklilik parasını buraya ayırmıştı. İki kardeş fidanların bakımlarını yapıyordu” dedi.
DHA'nın haberine göre Olay, ilçenin Kayadibi köyündeki ormanda sabah saatlerinde meydana geldi. Köyün Bayraklıtepe bölgesinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otların kuru olması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alarak söndürülen yangında Ömer Bulut’un da cansız bedenine ulaşıldı. Bulut’un cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangında hayatını kaybeden Bulut’un Almanya'da 30 yıl işçi olarak çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Kayadibi köyüne döndüğü öğrenildi. Ağabeyi Abdurrahman Bulut ile küçük yaşlarda kurdukları orman hayalini gerçekleştirmek için Orman Müdürlüğü'nün belirlediği Gözeler mevkindeki 300 dönüm arazide, 500 bin lira harcayarak satın aldıkları 12 bin çam fidanını toprakla buluşturan Bulut’un, yangına müdahale etmek için ormana girdiği belirtildi.
Kayadibi köyü muhtarı Adem Alkan, “Ömer amcamızın hayali, bu alanı ormana çevirmek, gelecek nesillere bırakmaktı. Yaşanan üzücü olayda Ömer amcamızı kaybettik. Çok üzücü bir durum. Köyümüz yasta, önemli bir değerini kaybetti. Tüm emeklilik parasını buraya ayırmıştı. İki kardeş fidanların bakımlarını yapıyordu” diye konuştu. (DHA)