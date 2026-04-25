Tam 12 gündür kayıp olarak aranıyordu... Cansız bedeni onlarca kilometre uzaklıkta bulundu!
Trabzon’un Araklı ilçesinde 13 Nisan’dan bu yana kayıp olarak aranan 27 yaşındaki gençten Ekiplerin seferber olduğu arama çalışmaları sürerken, Rize’nin Pazar ilçesinde kıyıya vuran bir erkek cesedi bulundu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucu cesedin O.Ş.’e ait olduğu kesinleşti.
Rize'nin Pazar ilçesinde sahildeki kayalık alanda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Olay, öğle saatlerinde, ilçenin Güzelyalı mevkisindeki sahilde meydana geldi. Deniz kıyısındaki kayalık alanda hareketsiz halde yatan kişiyi fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin kontrolünde kimliği belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Rize'nin Pazar ilçesi Güzelyalı Mahallesi kıyı şeridinde kayalıklar arasında bulunan erkek cesedinin, Trabzon'un Araklı ilçesinde 13 Nisan'dan bu yana kayıp olarak aranan O.Ş.'e ait olduğu belirlendi.
Trabzon'un Araklı ilçesinde kaybolan O.Ş.'den (27) uzun süre haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmalarında, emniyet birimlerince yapılan kamera incelemeleri ve teknik analizler sonucunda cep telefonu sinyalinin son olarak Konakönü mevkiinde tespit edildiği belirlenmişti.