Tam 1.3 ton! Kurban pazarının fiyat rekoru ''Şampiyon''da

“Küçükbaş kurbanlıklar 2 bin TL ile 5 bin TL arasında”

Küçükbaş ve büyükbaş satışlarının bu sene de iyi gittiğine değinen besici Celal Payzi, “Maliyetler biraz fazla ama yine de satışlarımız iyi. Mallarını önceden alan karlı sayılabilir. Doğal ve sıkıntısız mal satanların işleri iyi olur. Biz de kendi malımızı satıyoruz ve sıkıntı yaşamadık. Küçükbaş kurbanlık fiyatları 2 bin TL’den başlayıp 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu sene keçiler erken bitti. 1 tane keçim kaldı onu da en son 5 bin TL’ye satacağım. 60 kilo ağırlığındaki keçiyi 5 bin TL’ye satıyorum. Bu sene şu anda satılacak az malımız kaldı. Büyükbaş da küçükbaş da bitmek üzere. Vatandaşlar biran önce kurbanlıklarını alsınlar” diye konuştu.