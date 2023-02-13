Tam 170 saat sonra enkazın altından yürüyerek çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan sevindirici bir haber daha geldi. Merkez ilçe Antakya’da saatlerce enkaz altında kalan 42 yaşındaki Habib isimli adam, 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.