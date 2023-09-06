Tam 1700 yıllık... Kaçak kazı ihbarıyla ortaya çıktı!

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman Müzesine gelen kaçak kazı ihbarıyla Petrol Mahallesine gelerek incelemelerde bulunduk. Buraya geldiğimizde kaya mezarın bir kapısının açıldığını tespit ettik. Daha sonra aldığımız izinler sonucunda burada kazı çalışmalarına başladık. Bu kazı çalışmalarına başlayınca yaklaşık 8 basamakla inilen bir dromos (giriş koridoru), kireç taşından yapılmış bir oda mezarı tespit ettik. Bu 5 oda mezarı içerisinde ise 5 niş mezar (arcosolium) olduğunu gördük. Bu niş mezarların kenarında 10 adet sütün bezemesi var. Kuzeydeki niş mezarda ikinci bir kapının tekrar açılarak orada bir tapınma alanı yapılmış. Bu tapınma alanının hemen kuzeyine doğru ise yaklaşık 20 metre uzunluğunda bir tünel var. Dış görünümüne baktığımızda ise yaklaşık 4 metre yüksekliğinde toprağın yığılarak Tümülüs görüntüsü verilmiş. Adıyaman merkezde Perre Antik Kent, Turuş Kaya Mezarlarından daha farklı bir mezar gördük. M.S. 3. Yüzyıla ait 1700 yıllık bu kaya mezarın önemli bir kişiye ait olduğunu düşünüyoruz. Yaklaşık 20-25 günlük kazı çalışmamızın sonuna geldik. Buraya tüm yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyoruz” dedi.