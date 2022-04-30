Tam 198 bin 332 yolcu... İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili yoğunluğu

ÇOCUKLAR UÇUŞ SAATİNE KADAR DOYASIYA EĞLENDİ

Ailesiyle Ağrı'ya bayram tatiline giden Ahmet İdiz, bilet ve bagaj işlemlerinin ardından uçuş saatine kadar kızlarıyla keyifli anlar geçirdi. Terminal içinde kurulan park alanında çocuklarının oyununa eşlik eden İdiz, "Ağrı'ya bayram ziyaretine gidiyoruz. Anne ve babamızı ziyarete gidiyoruz. 2 saat var uçuşumuza. Normalde burada beklememiz lazım. Buradaki park sayesinde çocukları sakinleştiriyoruz. Çocuklar için sosyal bir şey olmuş. Onlar buradayken bizi fazla yormuyorlar. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz" diye konuştu.

Tatilcilerden Kıvanç Babaoğlu ise bayram tatili için ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte Antalya'ya gitti. Babaoğlu, "Uçak biletlerini çok erken aldık. Erken check-in yaptırmıştık. Şimdi öğrendik, uçakta fazla bilet satılmış. Uçak dolu gidiyor hatta dışarıda kalanlar bile olmuştur. Bugün gerçekten bir yoğunluk var." dedi.

Nazan Bulut da "Mersin'e ailemi zayarete gidiyorum. Havalimanı yoğun ama bir aksaklık yok gayet güzel gidiyor. 4 gün geçirmeyi düşünüyoruz. Biz biletimizi önceden almıştık o nedenle normaldi ama belki şuan alanlar için daha yüksek olabilir" şeklinde konuştu.