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Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası

Tokat'ta iki farklı otomobilde aynı şekilde hayvan taşınması görenleri hayrete düşürürken görüntüler akıllara ise 21 yıl önce otomobilin arkasında taşınan Dana Ferhat'ı getirdi.

Kaynak: İHA
Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası - Resim: 1

Ünü Türkiye'yi aşan 'Dana Ferhat' vakasının benzerleri Tokat'ta yaşandı. 

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Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası - Resim: 2

Tokat'ta iki farklı otomobilde taşınan buzağı ve koyunlar yüzleri gülümsetti. 

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Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası - Resim: 3

Şehir merkezi Gaziosmanpaşa ve Vali Zekai Gümüşdiş bulvarında otomobillerin arka koltuk ve bagajında taşınan buzağı ve koyunlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Tam 21 yıl sonra ikinci Dana Ferhat vakası - Resim: 4

Görenlerin bir hayli şaşırdığı olay tebessüm ettirdi.

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