Tam 22 yıl geçti... 17 Ağustos depreminin en acı fotoğrafları
17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremden geriye kalan görüntüler ise hala hafızalarda...
Türkiye 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 22 sene geçti. Ama acısı yıllardır içimizde duruyor. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği, onlarcasının evlerinden yurtlarından olduğu bu depremin acı görüntüleri...
1 / 63
17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremde resmi rakamlarla 17 bin 480 kişinin hayatını kaybettiği Marmara Depremi'nin ardından tam 22 yıl geçti.
2 / 63
03.02'de meydana gelen ve 45 saniye süren deprem sonrası resmi raporlara göre 17 bin 480 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı.
3 / 63
İşte o kara günün gazete manşetleri ve acı depremin korkunç tablosu...
4 / 63