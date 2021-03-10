Tam 3 bin 500 yıllık! Tarlada çalışırken buldu
Çorum'un Ortaköy ilçesinde bir çiftçinin tarlada çalışırken bulduğu, yaklaşık 3 bin 500 yıllık olabileceği belirtilen Hitit mührü, Çorum Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı.
Hitit devletine başkentlik yapmış önemli şehirlerden Şapinuva Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Ortaköy ilçesine bağlı Şapinuva beldesinde bir çiftçi, tarlasında çalışırken Hitit çağına ait olduğu değerlendirilen mührü buldu.
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, konudan haberdar olunca irtibata geçtiği çiftçiyi, bulduğu tarihi eseri Çorum Valiliğine teslim etmeye ikna etti.
İspir, eseri bulan çiftçiyle Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, mührü teslim etti.
Vali Çiftçi'nin talimatıyla Çorum Müzesi uzmanlarınca yapılan ilk incelemede, "çekiç başlı damga mührü" olduğu belirlenen mührün, milattan önce 1650-1400 yıllarını kapsayan Eski Hitit Çağı'na ait olabileceği tespit edildi.
İspir, AA muhabirine, mührün bilinen az sayıda benzerinin olması nedeniyle paha biçilemez bir tarihi eser olabileceğini söyledi.