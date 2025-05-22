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  4. Tam 4 kez uzaklaştırma kararlı cani eski eş genç kadını çalıştığı hastanede katletti!

Tam 4 kez uzaklaştırma kararlı cani eski eş genç kadını çalıştığı hastanede katletti

Türkiye bugün de yeni güne yine bir kadın cinayetiyle başladı... Kahramanmaraş'ta bir özel hastanede çalışan genç kadın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından hastanenin içinde pompalı tüfekle öldürüldü.

Kaynak: DHA
Tam 4 kez uzaklaştırma kararlı cani eski eş genç kadını çalıştığı hastanede katletti - Resim: 1

Olay, dün öğle saatlerinde Kahramanmaraş'ta Yamaçtepe Mahallesi’ndeki bir özel hastanede meydana geldi. A.A., pompalı tüfekle boşandığı E.K.’nın çalıştığı hastaneye gitti.

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Tam 4 kez uzaklaştırma kararlı cani eski eş genç kadını çalıştığı hastanede katletti - Resim: 2

A.A. ve E.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, E.K., merdivenlerden inerek kaçmaya başladı.

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Tam 4 kez uzaklaştırma kararlı cani eski eş genç kadını çalıştığı hastanede katletti - Resim: 3

Bu sırada A.A., E.K.’ya pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Yaralanan E.K., hemen hastanenin acil servisine alındı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Tam 4 kez uzaklaştırma kararlı cani eski eş genç kadını çalıştığı hastanede katletti - Resim: 4

A.A. ise olayda kullandığı silahı atıp, hastanene yakınına park ettiği otomobiliyle kaçtı. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. A.A. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayı duyup hastaneye gelen çiftin çocukları, annelerinin ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğuldu.

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