Tam 410 yıllık... Şimdilerde bakın ne halde?
Kocaeli'de 1611 yılında kurulan Armaş Manastırı, 410 yıl varlığını sürdürürken şimdilerde yok olmamak için direniyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Akmeşe bölgesinde, 1611 yılında İran Ermenileri tarafından kurulan 'Armaş Manastırı' bünyesinde yer alan tarihi yapı, yok olmamak için direniyor.
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Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tuğla örgülü tarihi yapının, 1800'lü yıllardan Ermeniler tarafından matbaa olarak kullanıldığı tarih kitaplarında yer alıyor.
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Etrafı yabani otlarla sarılan, zaman içerisinde yıpranan, taşları dökülen ve çöplüğe dönen matbaa, terk edilmiş ürkütücü görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor.
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Harabeye dönen matbaanın restore edilerek, turizme kazandırılmasını talep eden bölge halkı, bu isteklerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne iletti. Tarihi yapının, ilerleyen zamanlarda restore edilmesi bekleniyor.
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