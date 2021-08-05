Tam 424 durak: İşte dünyanın en uzun metroları

Trafikte kaybedilen zaman ve stresin aksine metrolar hızlı ulaşım imkânı ve konforlu yolculuk nedeniyle hem şehir sakinleri hem de yerel yönetimler tarafından son yıllarda öncelikli hale de gelmiş durumda. Özellikle nüfusu milyonları aşmış olan metropollerde metroya olan rağbet oldukça fazla. İşte dünyanın dört bir yanından metronun enleri.