Tam 424 durak: İşte dünyanın en uzun metroları
Yüzlerce kilometre uzunluğa sahip hatlarıyla ünlü kentlerde, sanat galerisine gitmiş hissi uyandıran güzellikteki istasyonların bulunduğu şehirler ve UNESCO tarafından Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilen duraklarla dünyanın dört bir yanında birbirinden ilginç metroları sizin için derledik.
Trafikte kaybedilen zaman ve stresin aksine metrolar hızlı ulaşım imkânı ve konforlu yolculuk nedeniyle hem şehir sakinleri hem de yerel yönetimler tarafından son yıllarda öncelikli hale de gelmiş durumda. Özellikle nüfusu milyonları aşmış olan metropollerde metroya olan rağbet oldukça fazla. İşte dünyanın dört bir yanından metronun enleri.
New York, ABD
Dünyanın en önemli finans merkezlerinin başında gelen New York, aynı zamanda önemli bir metro kenti. Film çekimlerinde yapımcıların set olarak kullandığı metro sistemi dünyanın en fazla durağa sahip olan ulaşım sistemi. Sistemde tam 424 durak bulunuyor.
Helsinki, Finlandiya
Geldik Avrupa'ya! Dünyanın en sakin şehirlerinden olan ve büyüleyici doğal güzellikleri bulunan Finlandiya, metrolar konusunda bir "en"e sahip. Helsinki'de 1989 yılında açılan Mellunmäki durağı dünyanın en kuzeyindeki metro istasyonu olma özelliğine sahip.
Buenos Aires, Arjantin
Geçiyoruz Güney Yarım Küre'ye! dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak kabul edilen Arjantin'in başkenti Buenos Aires de listeye, dünyanın en güneyindeki metroya sahip olma özelliği ile kayıtlara geçmiş durumda. 1986'dan beri Buenos Aires sakinlerinin kullandığı Plaza de los Virreyes hattı dünyanın en güneyindeki metro hattı.