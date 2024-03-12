Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor!
İstanbul Fatih'te Mimar Sinan tarafından yapılan Ayakapı Hamamı, 2 milyon dolara satışa çıkarıldı. Çürümeye terk edilen hamamı inceleyen tarihçi-yazar Mehmet Dilbaz, ''Bu yapının acilen restore edilmesi veya bir kültür merkezine dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu yapı tamir edilmezse en fazla 20-25 yıl içerisinde çökecek ve bu yapı çöktükten sonra ayağa kaldırma şansınız olmayacak'' dedi.
Mimar Sinan'ın 1582 yılında inşa ettiği Ayakapı Hamamı, bakımsızlıkla gündemde. Haliç'in eşsiz manzarasına hakim bir konumda bulunan Ayakapı Hamamı, 67 yıl önce özel mülk haline getirildikten sonra kaderine terk edilmiş durumda. 2. Selim'in eşi Nurbanu Valide Sultan'ın Mimar Sinan'a yaptırdığı Balat'taki Ayakapı Hamamı'nın duvarları tabela ve ilanlarla doldu. H
amamın üst bölümünde çalılar, ağaçlar ve çatısındaki tahribatın yanında alt bölümde biriken çöplerle iç karartıcı bir manzara göze çarpıyor. Hamamın ana giriş kapısı ise kum çuvallarıyla kapatılmış durumda. 442 yıllık eser, 2 yıl önce 33 milyon liraya satışa çıkarılırken, bugünki fiyatı ise 2 milyon dolar olarak belirlendi. Tarihçi Mehmet Dilbaz, özel mülk statüsündeki bu eserin sahipsiz bırakılmasını eleştirirken, kültürel mirasın somut adımlarla korunması gerektiğini vurguladı.
"TARİHİ AÇIDAN BÜYÜK BİR ÖNEME SAHİP"
Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz, "Arkamda görmüş olduğunuz hamam, Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan'a inşa ettirilen meşhur Ayakapı Hamamı, 1582 yılında yapılmıştır. Bu hamam, son derece önemli çünkü Mimar Sinan, 1588 yılında vefat etti ve bu yapı, onun vefatından önce inşa ettiği son eserdir. Tarihsel açıdan büyük bir öneme sahiptir çünkü oldukça sanatsal bir eser olduğunu biliyoruz. Ne yazık ki, Cumhuriyet döneminden sonra, yaklaşık olarak 1940'lara kadar bu hamam, hamam olarak kullanılmaya devam etmiş. Henri Prost tarafından 1930'lu yıllarda çizilen İstanbul'un yeni nazım planı çerçevesinde, şu an bulunduğumuz Ayakapı-Balat-Haliç hattı, İstanbul'un yeni sanayi bölgesi olarak ilan edilmiştir" dedi.