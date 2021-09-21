Tam 5 bin 500 yıllık! Mezardan çıkan taşların gizemi çözülemedi
İskoçya'nın kuzeyindeki Sanday Adası'nda Neolitik Çağ'dan (Cilalı Taş Devri) kalma bir mezarda 5 bin 500 yıllık iki esrarengiz cilalı taş top bulundu.
Sanday Adası'nı da içeren Orkney Adaları başta olmak üzere Birleşik Krallık'ın diğer bölgelerinde ve Norveç'te daha önce yüzlerce bunlara benzer taş top bulunmuştu. Yüzlerce taş toptan bazıları 1860'da İskoçya'da bulunan ünlü Towie topu gibi sarmal desenlerle oyulmuş, bazıları da itinayla cilalanmıştı
Bazı uzmanlar bu topların insanların kafalarına fırlatıldığını yani silah olarak kullanıldığını düşünüyor. Sanday Adası'nda ağustosta yapılan kazıları yöneten Birleşik Krallık'taki Central Lancashire Üniversitesi'nden Vicki Cummings'e göreyse çoğu arkeolog, taş topların sanatsal amaçlarla ya da bir kişinin toplumdaki statüsünü göstermek veya önemli bir olayı anmak için yapıldığını düşünüyor.
Bu gizemli nesneler, mezarda insan kalıntılarını birbirinden ayırmak için kullanılan bölmelerin köşesinde bulundu. Bölmelerin duvarlarında ayrıca özellikle çanak çömlek parçaları vardı. Arkeologlar mezardaki 5 bölmeden ikisinin girişinde yakılmış insan kemikleri ve çakıl taşlarının parçalanmasıyla yapılan bir tür bıçak da keşfetti.
Bu bıçakların et ve kemik kesiminde epey işe yaradığını kaydeden Cummings şöyle konuştu: "Mezarda bunlardan tonlarca bulduk. Gerçekten şaşırtıcı. Bu keşif, bıçakları yapanların neyin peşinde olduğu sorusunu akıllara getiriyor."