Tam 5 tonluk mide bulandıran operasyon: Peynir diye bakın ne yedireceklerdi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir işletmeye yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton sahte kaşar peyniri ele geçirildi. Onaysız faaliyet gösteren işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uygulanırken, şüpheli işletmecinin daha önce de benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.