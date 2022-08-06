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  4. Tam 58 metre: Görenleri şaşkına çeviren sucuk havadan görüntülendi

Tam 58 metre: Görenleri şaşkına çeviren sucuk havadan görüntülendi

Sivas'ta Gardaşlık Festivali etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 58 metre uzunluktaki sucuk havadan görüntülendi.

Tam 58 metre: Görenleri şaşkına çeviren sucuk havadan görüntülendi - Resim: 1

Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla düzenlenen 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü Gardaşlık Festivali hız kesmeden devam ediyor.

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Tam 58 metre: Görenleri şaşkına çeviren sucuk havadan görüntülendi - Resim: 2

Bu çerçevede hazırlanan ve tanıtımı yapılan 58 metre uzunluğa sahip dev Sivas sucuğu dikkat çekti.

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Tam 58 metre: Görenleri şaşkına çeviren sucuk havadan görüntülendi - Resim: 3

Kent merkezi Kongre müzesi bahçesinde tanıtılan sucuk oldukça ilgi gördü.

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Tam 58 metre: Görenleri şaşkına çeviren sucuk havadan görüntülendi - Resim: 4

Tanıtıma, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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