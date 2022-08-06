Tam 58 metre: Görenleri şaşkına çeviren sucuk havadan görüntülendi
Sivas'ta Gardaşlık Festivali etkinlikleri çerçevesinde hazırlanan 58 metre uzunluktaki sucuk havadan görüntülendi.
Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ve diğer kamu kurumlarının katkılarıyla düzenlenen 5 Ağustos Dünya Sivaslılar Günü Gardaşlık Festivali hız kesmeden devam ediyor.
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Bu çerçevede hazırlanan ve tanıtımı yapılan 58 metre uzunluğa sahip dev Sivas sucuğu dikkat çekti.
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Kent merkezi Kongre müzesi bahçesinde tanıtılan sucuk oldukça ilgi gördü.
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Tanıtıma, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
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