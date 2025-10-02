Tam 6 çocuğu benzin döküp yakmaya çalıştı, ceza almadı

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Nazmiye Ş., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada sanık ile müştekinin avukatları yer aldı. Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp 4’üncü İhtisas Kurulu raporunun dosyada yer aldığını belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, rapora itiraz ettiklerini belirterek, sanık hakkında tutukluluk tedbirlerinin uygulanmasını, diğer çocukların can güvenliği için sanığın cezalandırmasını talep etti.