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Tam 6 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 6 yıldır kayıp kadının cesedi, arazide toprağa gömülü olarak bulundu. Olayla ilgili kadının kocası ve 2 kardeşinin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Tam 6 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Resim: 1

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 2011 yılında E.Y. ile evlenen ve evlendikten sonra Övündü köyüne yerleşen Yeliz Y, bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre, evliliği boyunca maruz kaldığı şiddet nedeniyle 2017'de köyü terk eden genç kadın, İstanbul'daki ailesinin yanına sığınıp eşine boşanma davası açtı.

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Tam 6 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Resim: 2

 Eşiyle boşandıktan sonra çocuklarını görmek için son olarak 7 Aralık 2019'da Övündü köyüne giden kadından o tarihten sonra bir daha haber alınamadı.

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Tam 6 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Resim: 3

Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan ilk soruşturmada, kadının eski eşi E.Y. ve bu kişinin 2 kardeşi hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla işlem yapıldı. Bu süreçte tutuklanan şüpheliler, cesede ulaşılamaması ve yeterli delil bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı.

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Tam 6 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Resim: 4

2025 yılı içersinde Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü dosyayı yeniden açtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik analizler ve saha çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi.

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