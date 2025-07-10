Tam 6 yıldır kayıp olarak aranıyordu... Korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 2011 yılında E.Y. ile evlenen ve evlendikten sonra Övündü köyüne yerleşen Yeliz Y, bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre, evliliği boyunca maruz kaldığı şiddet nedeniyle 2017'de köyü terk eden genç kadın, İstanbul'daki ailesinin yanına sığınıp eşine boşanma davası açtı.