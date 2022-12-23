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  4. Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde, 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı - Resim: 1

Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Bulancak ilçesine gelen İ.M.P.'nin el yazması Tevrat'ı 1.5 milyon dolara satmaya çalıştığı yönünde yapılan ihbar üzerine harekete geçti. 

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Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı - Resim: 2

Ekipler tarafından yakalanan şüphelinin üzerinde yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Tevrat bulundu. 

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Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı - Resim: 3

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatıldı.

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Tam 700 yıllık! 1,5 milyon dolara satmaya çalışırken yakalandı - Resim: 4

El konulan Tevrat ise Giresun Müze Müdürlüğüne teslim edildi. 

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