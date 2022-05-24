Tam 700 yıllık! İşte Türkiye'nin en büyük mumya ailesi

“KAZILARIMIZ DEVAM EDİYOR. ÇOK FARKLI ESERLERLE DE KARŞILAŞABİLİRİZ”

8 bin 500 yıllık tarihe sahip şehrin 14 medeniyete ev sahipliği yaptığını hatırlatan Masatlı, “Her medeniyetin farklı özellikleri, yaşantısı, inanış şekli var. Şu anda iki kazımız da devam ediyor. Bu coğrafyada daha sonraki dönemlerde de çok farklı eserlerle de karşılaşabiliriz” şeklinde konuştu.