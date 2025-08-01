Tam 8 bin adet deprem ve sosyal konutların son hali görüntülendi

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan binlerce depremzede için 11 ilde TOKİ tarafından yapılan konutların inşa süreci devam ediyor. Depremde 418 kişinin hayatını kaybettiği Adana'da ise 11 bina deprem sırasında yıkıldı. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar alırken 4 bin 949 bina ise orta hasarlı oldu. Depremden etkilenen aileler için TOKİ tarafından yapılan 12 bin 522 bağımsız bölümün 8 bini tamamlandı ve kalanların inşası Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde devam ediyor.