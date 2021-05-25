Tam 80 milyon yıllık... Tarihi güzellik ziyaretçilerini bekliyor
Dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Amerika Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'da bulunan 80 milyon yıllık Güzelcehisar Lav Sütunları ziyaretçilerini bekliyor.
Dünyada Kuzey İrlanda, İskoçya ve Amerika Kaliforniya'da, Türkiye'de ise Bartın'da bulunan 80 milyon yıllık Güzelcehisar Lav Sütunları, manzarasıyla hayranlık uyandırıyor. Güzelcehisar Köyü Muhtarı Necmi Uyan, lav sütunlarını görmeleri için turistleri bölgeye beklediklerini söyledi.
Bartın kent merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Güzelcehisar köyünde bulunan, 80 milyon yıl önce volkanlardan akan lavların soğuması sonucu oluşan bazalt lav sütunları ilgi görüyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2011 yılında tabiat anıtı olarak ilan edilen lav sütunları, Bartın’ın yanı sıra dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunuyor.
Diğer lav sütunlarının yatay olduğu bilinirken, Güzelcehisar sahilindekiler ise hem yatay hem de dikey olarak uzanıyor. Yemyeşil orman örtüsüyle denizin bütünleştiği lav sütunları beşgen ve altıgen şeklinde oluşumlar gösteriyor.