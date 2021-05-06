Tam kapanma gölgesinde Romanlardan coşkulu Hıdırellez kutlamaları
Edirne'de sembolik ateşin yanmasıyla, gün içinde başlayan Kakava ve Hıdrellez şenlikleri, bu sene korona gölgesinde kutlandı.
Edirne'de her yıl 5- 6 Mayıs tarihleri arasında binlerce kişinin katılımıyla kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulaması nedeniyle buruk karşılandı.
SEMBOLİK ATEŞ YAKILDI
Baharın gelişi olarak da bilinen kutlamalar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve çeribaşı Fikri Ocak tarafından sembolik olarak dev ateşin yakılmasıyla akşam saatlerinde başladı.
GİRİŞ-ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Kentte binlerce kişinin katılımıyla yapılan kutlama alanı olan Sarayiçi, tam kapanma uygulaması nedeniyle, polis ekiplerince giriş-çıkışlara kapatıldı.
Sarayiçi'ne gidemeyen Romanlar, havanın kararmasıyla birlikte evlerinin önünde ateş yakarak Kakavayı kutladı.