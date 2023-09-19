Tanesi 1.5 kilo! Dev köy domatesi görenleri şaşkına çeviriyor

“Sason'a geldiğimizde sürekli alıyoruz”

Domatesin çok büyük olduğunu belirten vatandaşlardan Cesur Akın, Sason domatesinin çok lezzetli olduğu için sürekli aldıklarını söyledi. Akın, "Ben Batman’da kalıyorum. Sürekli Sason'a gelerek bu domatesten alıyorum. Çok güzel bir tadı var. Çok farklı ve çok lezzetli bir domates. İlk defa burada gördüm” diye konuştu.