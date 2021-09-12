Tanesi 1500 lira! Dünyanın dört bir yanından talep yağıyor
Bursa'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte yorgancılarda hareketlilik başladı. El işçiliğiyle üretilen ipek saten yorganlar bin 500 liradan satılıyor.
Tarihî yorgancılar çarşısı, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte hareketlenmeye başladı. Yorgan işlemesi yapan ustalar tarafından el işçiliğiyle yapılan ipek saten ve kuş tüyü yorganların tanesi bin 500 liradan alıcı buluyor.
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İçleri kuzu yünüyle doldurulan ve ipek saten kumaştan yapılan yorganlar, ustalar tarafından el işçiliğiyle ortaya çıkarılıyor. Bir usta günde bir yorgan yapabiliyor. Bu özel yorganlar yurt dışında büyük rağbet görüyor.
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Yorgancılar çarşısında 3 kuşaktır yorgancılık yapan Fikret Aslan, şöyle konuştu:
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İpek saten yorganlarımızın tanesi bin 500 lira. Bu yorganların değerli olmasının sebebi ipek olması. İpeği saten işlemek çok zordur. Bu yorganların hepsi el işçiliğiyle yapılıyor.
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