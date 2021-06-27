Tanesi 5 lira: Devlet getirene 2.5 milyon lira ödeyecek

Devlet tane başına 5 lira ödeyecek. Hesaplara yatacak. Balon balığı ile ilgili flaş gelişme! Cumhurbaşkanı kararı ile, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.