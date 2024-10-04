Tanju Özcan, Merih Demiral'ın heykelini diktirdi

TÜRK DÜNYASININ SİMGESİ DE BOZKURT

Bozkurt hareketinin Türklere özgü olduğunu belirten Özcan, “İspanyol futbolcu gol atıyor, boğa işareti yapıyor buna ceza yok. Çünkü boğa İspanyolların simgesi. Türk dünyasının simgesi de bozkurt. Bu hareketi yapan futbolcuya niye ceza veriyorsunuz. Hükümet niye bunda kayıtsız kalıyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Üstelik bozkurt hareketi MHP’lilerin, ülkücülerin simgesi falan da değil. Bu büyük bir yalan. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinde, Arnavutluk’taki, Bulgaristan’daki Türklerde, İran Türklerinde, Azerbaycan Türklerinde yüzlerce yıldır kullanılan bir simge bu” diye konuştu.