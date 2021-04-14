Tanrılarını mutlu etmek için ölülerin kafataslarıyla dans ediyorlar
Hindistan'ın Bardhaman bölgesinde yaşayan insanlar, tanrılarını mutlu etmek için mezardan çıkardıkları insan kafataslarıyla dans etme gibi ilginç bir adeta sahip...
Korkunç fotoğraflarda, ibadet eden insanların renkli elbiseler giyip ibadetin bir parçası olan cadde ve sokaklarda dans ettikleri görülüyor.
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İbadet edenler caddede kafa tasları ile yürürken insanlar cep telefonlarını çıkarıp ilginç anların fotoğraflarını çekti.
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Fotoğrafçı Avishek Das, Bengali takviminin son gününde tanrılarını daha iyi hasat ve yağmur yağdırsın diye memnun etmek için insanların 100 yıldır bu ritüeli uyguladıklarını söyledi.
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