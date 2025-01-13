Tapu Müdürlüğü'nde dehşet: Doğurduğu bebeği klozete attı

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Görüntülerden I.A., beraberindekiler ve geldikleri araç tespit edildi. Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.