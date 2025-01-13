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Tapu Müdürlüğü'nde dehşet: Doğurduğu bebeği klozete attı

Balıkesir'de 15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nün tuvaletinde dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Tapu Müdürlüğü'nde dehşet: Doğurduğu bebeği klozete attı - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Altıeylül ilçesinde meydana geldi. Tapu Müdürlüğü'ne gelen I.A., tuvalette dünyaya getirdiği erkek bebeği klozete attı. Bebeği fark eden bir kişi, durumu müdürlükteki temizlik görevlilerine bildirdi. Temizlik görevlileri de bebeği klozetten çıkarıp polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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Tapu Müdürlüğü'nde dehşet: Doğurduğu bebeği klozete attı - Resim: 2

BEBEĞİN DURUMU İYİ

Görüntülerden I.A., beraberindekiler ve geldikleri araç tespit edildi. Polis, bebeğini doğurup klozete attığı belirlenen I.A. ile babası A.A. ve babaannesi S.B.'yi gözaltına aldı. Görüntülerde; şüphelilerin Tapu Müdürlüğü'ne geldiklerinde yanlarında bebek olmadığı görüldü.

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Tapu Müdürlüğü'nde dehşet: Doğurduğu bebeği klozete attı - Resim: 3

Gözaltına alınan 3 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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Tapu Müdürlüğü'nde dehşet: Doğurduğu bebeği klozete attı - Resim: 4

Öte yandan klozetten çıkarılarak Atatürk Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. (DHA)

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