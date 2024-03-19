Tapuda bu detaya dikkat! O evler için yıkım kararı bile çıkabilir
Ev almak isteyenler tapudaki bu detaya bakmazsa birçok sorunla karşılaşabilir. Tapuda yer alan "kat irtifakı" ve "kat mülkiyeti" detayı alınacak ev için haayti öneme sahip oluyor.
Son yıllarda konut fiyatları rekor seviyelere yükselerek dikkat çekiyor. Türkiye genelinde, bir konutun ortalama fiyatı 3 milyon lira seviyesini aşarken, İstanbul'da bu rakam 4.5 milyon lirayı geçti. Yükselen fiyatlarla birlikte kredi faiz oranlarının artması da konut alımını zorlaştırıyor. Bu ortamda konut sahibi olabilenlerin gelecekte sorun yaşamamak için dikkatli bir araştırma yapması ve aldıkları konutun tüm detaylarını bilmeleri büyük önem taşıyor.
Tapudan başlarsanız ‘kat irtifakı’ ya da ‘kat mülkiyeti’ ifadelerini görürsünüz. Çoğu kişi bu ifadelerin ne anlama geldiğini bilmeden ev alıyor. Ancak bu iki tanım arasında büyük farklar bulunuyor.
YAPI İZNİ ALINMIŞ MI?
Posta'da yer alan habere göre, kısaca kat irtifakı, arsa üzerinde başlanacak inşaata yönelik mülkiyet hakkını ifade eder ve henüz tamamlanmamış inşaatlarda hak sahiplerinin paylarını gösterir. Kat mülkiyeti ise inşaatın tamamlandığını ve bağımsız bölümlerin net bir şekilde ayrıldığını ifade eder. İnşaat sırasında alınan kat irtifakının inşaat tamamlandığında kat mülkiyetine çevrilmesi gerekir. İnşaat bitmiş, oturum başlamış ve tapu kat irtifakından kat mülkiyetine çevrilmemişse o bina yapı kullanım izni belgesi (iskan) alamıyor olabilir. Bu da başınızı ağrıtabilir!
KRİTİK İSKAN DETAYI
İskan alınabilmesi için öncelikle binanın tamamlanmış olması gerekir. Bina tamamlandıktan sonra yetkililer tarafından projeleri kontrol edilir ve projelere uygun yapılmışsa iskan verilir. İskan alınması için başvuruyu müteahhit yapar ve harçlardan da müteahhit sorumlu olur. Bazı müteahhitler, iskanı olmayan daireleri satıp yaşam başladıktan sonra iskan başvurusunda bulunurken, oluşacak bedeli ev sahiplerinden talep edebiliyor. Bu masraflara kat malikleri yanaşmayacağı için sonradan iskan almak zorlaşıyor.