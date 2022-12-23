Tapuda yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor
Milyonlarca vatandaşın merakla takip ettiği emlak alım satımında yeni düzenlemeler geliyor.
Bundan sonra isteyen kişiler ev alım satımı başta olmak üzere noterden tapu işlemi, satışı ve devri yapabilecekler. Bu kişiler tapu harcı için hesaplanan rakama ek olarak aynı zamanda belirlenen tutarda ek noterlik ücreti de ödeyecekler.
Noterlerin gayrimenkul satış sözleşmelerini düzenlemek konusunda yetkilendirilmesinin amacı bürokratik işlemlerin yoğunluğunun azalacağı düşünülüyor.
TAPU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi aracılığıyla noterlerle paylaşılacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) noterliklerin veri alabilmesi için teknik hazırlıklar devam ediyor.
Taşınmazın ilgili belgelerinin eksik olduğu durumda ise bu belgeler sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğü tarafından sisteme aktarılacak.