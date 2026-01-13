Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları
Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde dolandırıcılık riskini sıfıra indirmeyi hedefleyen "Güvenli Ödeme Sistemi", 13 Ocak 2026 itibarıyla tüm taşınmaz satışlarında zorunlu hale getirildi. Artık elden nakit taşıma veya "önce tapu mu, önce para mı?" devri kapandı. Peki, yeni sistem nasıl işliyor? Alıcı ve satıcıyı neler bekliyor? İşte 5 maddede bilmeniz gereken her şey.
1. Güvenli Ödeme Sistemi Nedir? Neden Zorunlu Oldu?
Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen bu sistem, satış bedelinin noter onayı gerçekleşene kadar tarafsız bir hesapta bloke edilmesini sağlıyor. Bu sistem sadece bir tercih değil, bugünden itibaren yasal bir zorunluluk. Amacı ise nakit taşıma riskini, sahte para ve "tapuyu devredip parayı alamama" gibi mağduriyetleri tamamen ortadan kaldırmak.
2. Sistem Nasıl İşliyor? (Adım Adım Rehber)
Süreci sizin için en basit haliyle özetledik:
Başvuru: Satıcı, noter üzerinden işlemi başlatır ve alıcının bilgilerini sisteme girer.
SMS Bildirimi: Alıcı ve satıcıya sistem üzerinden referans numarası içeren bir bilgilendirme mesajı gider.
Bloke İşlemi: Alıcı, satış bedelini bu referans numarası ile yetkili banka veya ödeme kuruluşunun havuz hesabına yatırır.
Tapu Onayı: Para güvenli hesaba geçtiğinde noter işlemi onaylar.
Transfer: Tapu devri tamamlandığı an, sistemdeki para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılır.
3. Hangi İşlemleri Kapsıyor?
Yeni düzenleme sadece konut satışlarını değil; arsa, tarla, dükkan ve tüm taşınmaz varlıkların satışını kapsıyor. Eskiden sadece ikinci el araç satışında zorunlu olan bu sistem, artık emlak sektörünün yeni standardı.
4. İşlem Ücreti Ne Kadar?
Kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri maliyet. 2026 yılı tarifesine göre, sistemin kullanımı için belirlenen cüzi bir hizmet bedeli bulunuyor. Bu bedel genellikle işlem sırasında banka veya ödeme kuruluşu tarafından tahsil ediliyor.