Tapuda yeni dönem: Parayı yatırmadan tapu alınamayacak: İşte Güvenli Ödeme Sisteminin detayları

1. Güvenli Ödeme Sistemi Nedir? Neden Zorunlu Oldu?

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen bu sistem, satış bedelinin noter onayı gerçekleşene kadar tarafsız bir hesapta bloke edilmesini sağlıyor. Bu sistem sadece bir tercih değil, bugünden itibaren yasal bir zorunluluk. Amacı ise nakit taşıma riskini, sahte para ve "tapuyu devredip parayı alamama" gibi mağduriyetleri tamamen ortadan kaldırmak.