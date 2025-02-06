''Tapulu arazim'' dediği sokağı bariyerle kapattı

Resmi kurumlara kendisine ait tapulu araziye ölçüm yaptırdığını belirten K., "Yapılan ölçümde sokağın bir kısmı da benim tapulu arazim içerisinde olduğu belirlendi. Belediye ile konuştuğumda da bana, kendi yerim olduğunu ve istediğimizi yapabileceğim söylendi. Ben de kendi tapulu yerim olan sokağın girişini demir bariyer çekerek kapattım" dedi.