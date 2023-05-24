''Tapulu arazim'' deyip, sokağa kaldırım döşedi

İhlas Haber Ajansı’na konuşan vatandaşlardan Mehmet Gündüz, “Burası bizim mahallemizin en geniş sokağı. Buradan ambulans geçiyor, insanlar gelip gidiyor ancak şu anda hiçbiri olmuyor. Bizler burada mağdur olduk. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Adam geliyor 'burası benim tapulu arazim' diyerek yolu kapatıyor. Hiç böyle bir şey olur mu? Bir an önce bizim yolumuz açılsın” diye konuştu.