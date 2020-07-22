Tarifsiz acı! Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.
Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesi ve yakınları tarafından Hizan'a getirildi.
Burada araçtan indirilen Gültekin'in cenazesi, kadınlar tarafından Hizan Bediüzzaman Ulu Camisi önüne taşındı.