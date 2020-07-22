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  3. 22 Temmuz 2020 19:10

Tarifsiz acı! Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Tarifsiz acı! Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Pınar Gültekin'in ardından geriye gözyaşı kaldı.

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Tarifsiz acı! Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Sıtkı Kocaman Üniversitesi öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesi ve yakınları tarafından Hizan'a getirildi.

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Tarifsiz acı! Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Burada araçtan indirilen Gültekin'in cenazesi, kadınlar tarafından Hizan Bediüzzaman Ulu Camisi önüne taşındı.

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Tarifsiz acı! Pınar Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

Burada İlçe Müftüsü Murat Demir tarafından cenaze namazının kıldırılmasının ardından Gültekin'in cenazesi, Hizan'ın Gayda köyündeki mezarlığa götürüldü.

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