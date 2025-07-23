Tarih hırsızı gözaltında: Yüzlerce tarihi eser ele geçirildi
Konya'da düzenlenen operasyonda bin 912 sikke ve 196 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 1 ev ve 1 iş yerinde arama yapıldı.
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Aramalarda Roma ve Helenistik dönemlere ait bin 912 adet sikke, 196 adet tarihi eser niteliğinde obje, 2 adet dedektör ve 1 adet kulaklık ele geçirildi.
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Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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