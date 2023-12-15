Tarih kitaplarını değiştirecek keşif

İtalya Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Palatino tepesi ile Roma Forumu arasındaki Kolezyum Arkeolojik Parkı içinde, Roma'nın geç cumhuriyet döneminden kalma bir konut keşfedilmişti. Yapının, milattan önce 2. yüzyılın ikinci yarısı ile milattan sonraki 1. yüzyılın sonu arasında en az üç aşamada inşa edildiği belirtildi. Söz konusu konutta bir atriyum, bir bahçe ile yemek salonu bulunurken, ayrıca yetkililer tarafından "olağanüstü" olarak tanımlanan rustik tarzda bir mozaik de ortaya çıkarıldı. Ev sahibinin, muhtemelen senatörlük yapan bir aristokrat olduğu belirtildi.