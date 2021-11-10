Tarihe ışık tutacak keşif! Pompeii'de köle odası ortaya çıkarıldı

TARİHİN EN AZ BİLİNEN İNSANLARININ HAYATINI AÇIĞA ÇIKARDI



İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, "Bu yeni önemli keşif, antik Pompeiilelerin, özellikle de toplumda hakkında henüz çok az şey bilinen bu sınıfın, günlük yaşamına dair anlayışımızı zenginleştiriyor” diye konuştu.