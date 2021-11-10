Tarihe ışık tutacak keşif! Pompeii'de köle odası ortaya çıkarıldı
İtalya'daki antik Roma kenti Pompeii yakınlarında yeni bir keşfe imza atıldı. Arekologlar, içerisinde yataklar ve çeşitli eşyaların bulunduğu bir köle odasını ortaya çıkardı.
İtalya’da arkeologlar, volkanik bir patlamayla tarihe gömülen antik Roma kenti Pompeii’nin hemen dışında bir köle odası ortaya çıkardı.
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AMFORA VE SERAMİK TESTİLER BULUNDU
Çok iyi korunmuş olan odada üç ahşap yatak, amforalar, seramik testiler ve çömlek gibi çeşitli eşyalar bulundu.
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TARİHİN EN AZ BİLİNEN İNSANLARININ HAYATINI AÇIĞA ÇIKARDI
İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini, "Bu yeni önemli keşif, antik Pompeiilelerin, özellikle de toplumda hakkında henüz çok az şey bilinen bu sınıfın, günlük yaşamına dair anlayışımızı zenginleştiriyor” diye konuştu.
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KÖLELER MAL OLARAK KABUL EDİLİYORDU
Bununla birlikte, Roma hukukuna göre köleler mal olarak kabul ediliyordu ve tüzel kişilikleri yoktu.
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