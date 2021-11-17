Tarihi ilk çağlara dayanan mucizevi besin: Zencefil
Tarihi ilk çağa kadar dayanan ve birçok kültürde şifa kaynağı olarak kullanılan zencefil, çoğu hastalığı iyileştirme özelliğinin yanı sıra, cinsel gücü artırmak için de mucizevi bir besin olarak biliniyor.
Kiminin asla vazgeçemediği, evinden eksik etmediği, kiminin ise kokusu ve görüntüsünden dolayı hep mesafeli durduğu, son yıllarda soğuk algınlığında tutun da güzellik için dahi kullandığı zencefil cinsel gücü artırma da da oldukça etkili. Özellikle zencefil yağı bu konuda bulunmaz bir nimet.
Zencefil yağı nedir?
Zencefil yağı, taze ya da kuru zencefil bitkisinden elde edilen bir esansiyel yağdır. Zencefilin diğer formları gıdalarda bileşen olarak iyi olsa da, zencefil yağı yüksek konsantrasyonda gingerol ve diğer organik bileşikler içerdiği için ilaç olarak kullanılabiliyor. Uyarıcı, antioksidan, müshil ve anti-inflamatuar özellikleri ile zencefil yağı dünya çapında büyük ilgi görüyor.
Zencefil yağının faydaları
Sindirim sistemini hızlandırma özelliği olan zencefil yağı mide ve bağırsak problemlerini çözmektedir. Sindirim bozukluğu ve şişkinliklere de iyi gelen zencefil yağı genel olarak hazımsızlık sorununu da çözer.
İştahı arttıran zencefil yağı kilo almaya çalışan kişilerde de sıkça kullanılmalıdır. Karın ağrısını gidermesi ile bilinen zencefil yağı gıda zehirlenmelerini de önler. Solunum problemlerini çözmek için de zencefil yağı kullanılır.