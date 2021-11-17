Tarihi ilk çağlara dayanan mucizevi besin: Zencefil

Zencefil yağı nedir?



Zencefil yağı, taze ya da kuru zencefil bitkisinden elde edilen bir esansiyel yağdır. Zencefilin diğer formları gıdalarda bileşen olarak iyi olsa da, zencefil yağı yüksek konsantrasyonda gingerol ve diğer organik bileşikler içerdiği için ilaç olarak kullanılabiliyor. Uyarıcı, antioksidan, müshil ve anti-inflamatuar özellikleri ile zencefil yağı dünya çapında büyük ilgi görüyor.