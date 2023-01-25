Tarihi keşif! Altın Çocuk mumyası açıldı

Bunlar arasında, sünnetsiz penisin yanında değrli taşlardan yapılmış bir muska, göğüs boşluğuna yerleştirilmiş altın bir kalp bok böceği ve ağzın içinde altın bir dil vardı. Ayrıca bir çift sandalet giymişti ve eğrelti otu demetleri ile süslenmişti.