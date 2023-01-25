Tarihi keşif! Altın Çocuk mumyası açıldı
Mısır'da 2 bin 300 yıl önce ölen bir çocuğun mumyasında ilgi çekici bir keşif yapıldı.
Bilim insanları, 49 değerli muska ile gömülen bir mumyadan ayrıntılı fotoğraflar yayınladı. Kahire Üniversitesi'nden araştırmacılar, 100 yıldan daha uzun bir süre önce Mısır'ın güneyindeki Nag el-Hassay'daki bir mezarlıkta keşfedilen bir mumyayı 'dijital olarak açmak' için bilgisayarlı tomografi (BT) kullandı.
ONLARCA ALTIN VE DEĞERLİ TAŞ İLE GÖMÜLDÜ
Cesedin üzerine ve içerisine altından ve değerli taşlardan yapılmış onlarca muskanın özenle yerleştirildiği görüldü.
Bunlar arasında, sünnetsiz penisin yanında değrli taşlardan yapılmış bir muska, göğüs boşluğuna yerleştirilmiş altın bir kalp bok böceği ve ağzın içinde altın bir dil vardı. Ayrıca bir çift sandalet giymişti ve eğrelti otu demetleri ile süslenmişti.
Bununla birlikte, 'Altın Çocuk'un mumyası, Yunanca yazıtlı bir dış tabut ve bir iç ahşap lahit olmak üzere iki tabutun içine konmuştu. Kalp dışındaki iç organları bir kesi ile çıkarılmış, beyin ise burundan çıkartılarak yerine reçine konmuştu.