SON DAKİKA
ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU: 5 GÖZALTI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Ekim 2018 10:35

Tarihi köprüye hem asfalt hem beton

Adana'da son Osmanlı dönemi eseri olduğu belirlenen ve 2008 yılında "kültür varlığı" olarak tescillenen Söğütlüdere Köprüsü'nün üzerine asfalt dökülürken, kemerlerine de beton döküldü.

Tarihi köprüye hem asfalt hem beton

Adana'da son Osmanlı dönemi eseri olduğu belirlenen ve 2008 yılında "kültür varlığı" olarak tescillenen Söğütlüdere Köprüsü'nün üzerine asfalt dökülürken, kemerlerine de beton döküldü.

1/ 11
Tarihi köprüye hem asfalt hem beton

Van'ın Muradiye ilçesinde 19'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Şeytan Köprüsü üzerine kaplanan ve büyük tepkiye neden olan asfalt vakasından sonra aynı olayın Adana'da tarihi Söğütlüdere Köprüsü'nde de yaşandığı ortaya çıktı.

2/ 11
Tarihi köprüye hem asfalt hem beton

2008 yılında yıkılarak yerine yeni bir köprünün yapılmak istenmesine karşı çıkıp Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna vatandaşın şikayeti üzerine Söğütlüdere Köprüsü "kültür varlığı" olarak tescil edildi.

3/ 11
Tarihi köprüye hem asfalt hem beton

Son Osmanlı dönemi eseri olduğu ve 100 yıldan fazla geçmişi olduğu belirlenen köprü, 2 gözden oluşuyor.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM