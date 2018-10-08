Tarihi köprüye hem asfalt hem beton
Adana'da son Osmanlı dönemi eseri olduğu belirlenen ve 2008 yılında "kültür varlığı" olarak tescillenen Söğütlüdere Köprüsü'nün üzerine asfalt dökülürken, kemerlerine de beton döküldü.
Adana'da son Osmanlı dönemi eseri olduğu belirlenen ve 2008 yılında "kültür varlığı" olarak tescillenen Söğütlüdere Köprüsü'nün üzerine asfalt dökülürken, kemerlerine de beton döküldü.
Van'ın Muradiye ilçesinde 19'uncu yüzyılda inşa edilen tarihi Şeytan Köprüsü üzerine kaplanan ve büyük tepkiye neden olan asfalt vakasından sonra aynı olayın Adana'da tarihi Söğütlüdere Köprüsü'nde de yaşandığı ortaya çıktı.
2008 yılında yıkılarak yerine yeni bir köprünün yapılmak istenmesine karşı çıkıp Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna vatandaşın şikayeti üzerine Söğütlüdere Köprüsü "kültür varlığı" olarak tescil edildi.