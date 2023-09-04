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Tarihi Kurşunlu Han'da yangın paniği

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan tarihi Kurşunlu Han'da gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Tarihi Kurşunlu Han'da yangın paniği - Resim: 1

Yangın, 23.00 sıralarında Azapkapı Mahallesi, Makaracılar Caddesi üzerinde bulunan Kurşunlu Handa henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Tarihi Kurşunlu Han'da yangın paniği - Resim: 2

Cadde üzerinde polis ekipleri tarafından önlem alınırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 

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Tarihi Kurşunlu Han'da yangın paniği - Resim: 3

Zaman zaman dizi çekimlerinde kullanılan metruk handa çıkan yangında ölen yada yaralanan olmadı. 

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Tarihi Kurşunlu Han'da yangın paniği - Resim: 4

Handa gün içerisinde dizi çekimi yapıldığı öğrenildi. 

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