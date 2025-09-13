Tarihi Likya Yolu'nda bir hafta arayla bit turistin daha cansız bedeni bulundu

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki tarihi Likya Yolu Boğaziçi Mahallesi Yediburunlar mevkiinde yürüyüş yapan bir grup, kayalık alanda ceset olduğunu fark etti. Yürüyüşçülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.