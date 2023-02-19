Tarihi Maraş Çarşısı'ndaki 495 dükkan deprem nedeniyle kapalı

'YARISI ÖLDÜ YARISI ŞEHRİ TERK ETTİ'



Depremlerde çok sayıda esnafın yaşamlarını yitirdiğini söyleyen Erol Çapari, "Bütün esnaf kapattık. Yarısı öldü, yarısı şehri terk etti. Şu anda şehrimiz bomboş. İnşallah şehrimizi tekrar kuracağız. Buralar, normalde tıklım tıklımdı. Burası kalabalık bir çarşıydı. Şu anda hep kapalı. Vefat eden esnafımız var. Hayat mücadelesi veren esnafımız var" dedi.