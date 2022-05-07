Tarihi otelde patlama: 22 ölü var!
Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Patlamada, en az 70 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Küba’nın başkenti Havana’da dün tarihi Saratoga Otel’de meydana gelen patlamanın bilançosu artıyor.
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Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gaz sızıntısı sonucu meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 22’ye yükseldiği, en az 70 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
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Ölenler arasında hamile bir kadın ile 1 çocuğun bulunduğu aktarıldı. Patlamanın şiddetiyle otelde büyük yıkım meydana gelirken, enkaz altında kalan kişiler için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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96 odalı otelin önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden açılmaya hazırlandığı, işçilerin son hazırlıkları yaptığı öğrenildi.
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