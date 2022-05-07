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Tarihi otelde patlama: 22 ölü var!

Küba'nın başkenti Havana'da dün bir otelde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Patlamada, en az 70 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Tarihi otelde patlama: 22 ölü var! - Resim: 1

Küba’nın başkenti Havana’da dün tarihi Saratoga Otel’de meydana gelen patlamanın bilançosu artıyor.

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Tarihi otelde patlama: 22 ölü var! - Resim: 2

Küba Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gaz sızıntısı sonucu meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 22’ye yükseldiği, en az 70 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Tarihi otelde patlama: 22 ölü var! - Resim: 3

Ölenler arasında hamile bir kadın ile 1 çocuğun bulunduğu aktarıldı. Patlamanın şiddetiyle otelde büyük yıkım meydana gelirken, enkaz altında kalan kişiler için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Tarihi otelde patlama: 22 ölü var! - Resim: 4

96 odalı otelin önümüzdeki birkaç gün içinde yeniden açılmaya hazırlandığı, işçilerin son hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

 

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