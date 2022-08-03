Tarihi ''sprey boya'' ile yok ettiler

Han çevresinde bulunan esnaf da hana zarar verilmesine tepki gösterdi. Esnaf Tamer Oruç, "Burası tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan bir semtimizdir. Daha önce bütün kervanlar buradan geçiyormuş. Bu bölgede Sulusokak'ta çok tarihi eserlerimiz var. Yerli ve yabancı turistler geliyor. Bu yazılar nedir diye soruyorlar. Bunun açıklamasını yapamıyoruz. Bununla ilgili yetkililerin gece ve gündüz olmak üzere güvenlik önlemi almasını istiyoruz" diye konuştu.

Semt sakinlerinden Mehmet Soysal ise, "Bu tarihi eserlerin korunması lazım. Burada bekçi olması lazım" ifadelerini kullandı.