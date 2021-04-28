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  4. Tarihi Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yıllardır fark edilmeyen ayrıntı

Tarihi Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yıllardır fark edilmeyen ayrıntı

Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki 2 sancaktardan birinin elindeki sancak sopası bölümü yaklaşık 2 yıldır ortada yok. Eski ve yeni fotoğraflar arasındaki fark gerçeği ortaya çıkardı.

Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı halkın maddi yardımlarıyla tunç ve betondan yapılarak 1928 yılında bugünkü yerine yerleştirildi.

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İstanbul'un simgelerinden birisi olan Atatürk ve silah arkadaşlarının yer aldığı, milli mücadele ve Türkiye'nin modern yüzünü simgeleyen heykelde ayrıca 2 sancaktar bulunuyor.

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Birinin elindeki sancağın sopası iddiaya göre 2019'da ortadan kayboldu. Heykele yakından bakılınca sancaktarın elinde kayıp sopanın bulunması gerekirken boşluk olduğu görülüyor. 

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Eski ve yeni çekilen fotoğraflar da farkı açıkça ortaya koyuyor.

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