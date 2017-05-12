Zeynel Bey Türbesi taşınıyor

Eker projeyle ilgili şunları anlattı:



"Türbenin etrafı 90 santimetre kalınlığında bir betonarme yapı ile birleştirildi. 90 santimetrelik o betonun altından Zeynel Bey Türbesi temelden zemin seviyesinde kesildi. bugün itibarıyla da yerden 1,5 metre yüksekliğe kadar SPMT dediğimiz araçlarla taşınması için kaldırıldı. SPMT'ler bu 90 santimlik betonarme yapının altına girecekler ve Zeynel Bey Türbesi o SMPT'lerin üzerine oturtulacak. Yaklaşık bin 935 metre uzunluktaki yolun sonundaki yeni yerine inşallah yarın Sabah nakledilmeye başlanacak."