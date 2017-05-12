Zeynel Bey Türbesi taşınıyor
Batman'daki tarihi Zeynel Bey Türbesi, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmak üzere "SPMT" aracına yerleştirildi. Taşıma işlemi sabah 07.30'da başladı.
Türkiye'de ilk defa uygulanacak Ilısu Barajı ve HES Projesi Kültürel Varlıkları Koruma ve Kurtarma Çalışmaları kapsamında, Zeynel Bey Türbesi, Ilısu Baraj Göl alanından çıkarılarak, Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınacak.
Devlet Su İşleri (DSİ) Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık iki yıl önce taşıma işinin hem projelendirme hem de kaldırma ve taşıma ihalesinin yapıldığını anımsattı.
Projelendirme çalışmalarının tamamlandığını ve türbenin taşınması için inşaat aşamasının başlatıldığını aktaran Eker, türbenin temelinde iyileştirme yapıldığını söyledi.
Eker projeyle ilgili şunları anlattı:
"Türbenin etrafı 90 santimetre kalınlığında bir betonarme yapı ile birleştirildi. 90 santimetrelik o betonun altından Zeynel Bey Türbesi temelden zemin seviyesinde kesildi. bugün itibarıyla da yerden 1,5 metre yüksekliğe kadar SPMT dediğimiz araçlarla taşınması için kaldırıldı. SPMT'ler bu 90 santimlik betonarme yapının altına girecekler ve Zeynel Bey Türbesi o SMPT'lerin üzerine oturtulacak. Yaklaşık bin 935 metre uzunluktaki yolun sonundaki yeni yerine inşallah yarın Sabah nakledilmeye başlanacak."