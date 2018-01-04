Tarihi yapı mezar odası çıktı

Mezar odasında bulunan ve bir yetişkin ile çocuğa ait olduğu belirlenen kemik parçaları da korunmak üzere kontrol altına alındı. Sanat tarihçiler tarafından mezar odasındaki iskelet parçalarının kime ve hangi yıla ait olduğunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

