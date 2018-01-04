Tarihi yapı mezar odası çıktı
Alt yapı çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntıda yapılan incelemede 13-14. yüzyıllara ait bir türbe kriptası (mezar odası) olduğu anlaşıldı.
Çorum'un İskilip ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen alt yapı çalışması sırasında bulunan tarihi yapının türbe kriptası (mezar odası) olduğu ortaya çıktı.
Mezar odasında bulunan ve bir yetişkin ile çocuğa ait olduğu belirlenen kemik parçaları da korunmak üzere kontrol altına alındı. Sanat tarihçiler tarafından mezar odasındaki iskelet parçalarının kime ve hangi yıla ait olduğunun tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Geçtiğimiz Aralık ayında yaklaşık 1,5 metre derinlikte bulunan mezar odasının gün yüzüne çıkarılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından yürütülen tespit kazısı çalışmaları yapılmıştı. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Anıtlar Yüksek Kurulu Ankara 2. Bölge Koruma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut Bayat başkanlığında bir heyet ilçeye gelerek bölgede çalışma inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde daha önce Osmanlı dönemine ait olduğu ve dükkân olduğu tahmin edilen yapının mezar odası olduğu ortaya çıktı.
İncelemeler sonunda bir açıklama yapan kurul üyelerinden Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Zeki İbrahimgil, “Ankara 2. Bölge Koruma Korulu olarak bölgede inceleme yaptık. Çorum Müzesi tarafından yapılan kazıda ortaya çıkan yapı erken dönem kriptalardan birisi. Kripta dediğimiz mezar odası. Mezar odasını tonoz ve giriş kısmında iki yanında girişleri var. Sembolik türbe tonoz üzerinde yer alıyor. Ama şuan ortaya çıkan bir mezar odası olduğu kesin” dedi.