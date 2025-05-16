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Tarihi zirveden karar çıktı: Ukrayna ve Rusya Dolmabahçe'de anlaştı!

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde barış müzakereleri kapsamında yapılan görüşmelerde Rusya ve Ukrayna esir takası için anlaşma sağladı.

Tarihi zirveden karar çıktı: Ukrayna ve Rusya Dolmabahçe'de anlaştı! - Resim: 1

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. 

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Tarihi zirveden karar çıktı: Ukrayna ve Rusya Dolmabahçe'de anlaştı! - Resim: 2

Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. 

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Tarihi zirveden karar çıktı: Ukrayna ve Rusya Dolmabahçe'de anlaştı! - Resim: 3

ÖNCE TÜRKİYE-ABD-UKRAYNA HEYETLERİ GÖRÜŞTÜ

Görüşmelerde ABD heyetinden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Ukrayna heyetinden ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha hazır bulundu. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. 

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Tarihi zirveden karar çıktı: Ukrayna ve Rusya Dolmabahçe'de anlaştı! - Resim: 4

TÜRKİYE-RUSYA-UKRAYNA ÜÇLÜ TOPLANTISI SONA ERDİ

Görüşmenin ardından Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 yıl aradan sonra Rusya ve Ukrayna'nın aynı masada buluştuğu görüşme sona erdi. Kritik görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü öğrenildi.

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